香港43歲混血女模樂基兒和「四大天王」之一黎明有過一段4年婚姻，當時被稱作「天王嫂」卻遭到粉絲質疑配不上黎明；樂基兒與黎明離婚5年後再婚富商朱智豪，但2022年已簽字離婚。43歲的樂基兒結束兩段婚姻後復出，最近更大解放曬出上空只用手遮胸照，自信秀豐腴體態，辣到不行。

樂基兒去（2023）年2月證實前一年已結束與朱智豪的5年婚姻，從美國回到香港，強勢回歸模特兒圈子；過去樂基兒經常被譏笑，明明是模特兒但身材像吹氣球忽胖忽瘦，近日她自信曬出大尺度攝影作品，先是大露裸背，再大膽秀出上空只用單手遮胸的辣照，讓人看了臉紅心跳。

樂基兒自信曬出上空單手遮胸的時尚辣照。（圖／摘自樂基兒Instagram）

照片中43歲的樂基兒臉上帶著自信的表情，堅定地在鏡頭前百Pose，其中上空照還能清楚見到她腹部精實的曲線，性感時尚又不色情，專業表現不愧是香港名模界的代表人物；許多網友也紛紛留言盛讚離婚後的樂基兒，「狀態絕了，不像43歲」、「真的比以前更有獨特韻味了」、「美到不知道該看哪」。

過去樂基兒二婚生子後，多次被質疑產後身材走樣，但她也正面回應有關身材的質疑，透露自己很快減去孕期增加的體重，更不覺得自己胖，超高情商也讓獲得更多粉絲支持。