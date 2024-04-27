國際葡萄與葡萄酒組織（OIV）報告指出，氣候變遷對於歐洲葡萄酒生產造成了嚴重的影響。2023年全球葡萄酒產量下降至1962年以來的最低水準，而氣候變遷被視為主要原因之一。專家表示，極端的環境條件，如乾旱和火災（歐洲野火），對葡萄藤造成了嚴重影響，從而導致產量下降。

OIV指出，雖然氣候變遷不是唯一的原因，但這些環境條件是葡萄酒產業所面臨的最大挑戰之一。葡萄藤通常種植在受氣候變遷影響嚴重且極度脆弱的地區，從而導致了產量的急劇下降，影響了北半球和南半球的主要葡萄酒產區。而且，情況比先前的估計還要糟糕。

歐盟2023年葡萄酒產量下降了10％，創下了21世紀開始以來第2低的紀錄。一些國家在春季遭遇多雨天氣，導致葡萄園淹水、發霉和損壞。而其他國家，特別是南歐國家，則面臨持續嚴重的乾旱。

在受影響最嚴重的國家之一，義大利的葡萄酒產量下降了23％。中南部地區的強降雨導致黴菌感染，加上洪水和冰雹災害，導致了產量下降至1950年以來的最低水準。

其他歐洲葡萄酒生產國，如德國、匈牙利和奧地利的產量也因氣候條件而下滑。西班牙的產量更是下降至1995年以來的最低水平，比2022年下降超過20％，比5年平均下降25.7％。

專家警告說，如果不立即採取應對氣候變化的行動，到本世紀中葉，定期乾旱可能會成為整個地中海地區的「新常態」。與此同時，有消息稱，由於通貨膨脹導致價格上漲，以及經濟放緩導致中國大陸葡萄酒消費量急劇下降，葡萄酒消費量正處於1996年以來的最低水平。