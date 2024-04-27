大陸海軍首部潛艇主題宣傳片《隱入深海》

中共海軍成立75週年紀念，也是潛艇部隊成立70周年，中共海軍發布首部潛艇主題宣傳片《隱入深海》，揭露高清晰度的巨浪-2潛射飛彈發射畫面；而根據《陸媒》報導，江湖已有巨浪-3的傳言，並稱可打到美本土。至於巨浪-2，退役少將栗正傑表示，巨浪-2使用氣泡技術，可以打到8000公里。

麥玉潔27日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中指出，根據《陸媒》報導，江湖已有巨浪-3的傳言，而且可打到美本土。栗正傑表示，確實是如此，以解放軍來講，戰略型武器不會輕易展示出來，直到發展出下一代，才會把這一代展示出來，也就是說，共軍展示巨浪-2，代表已經確定有巨浪-3。這次大陸海軍宣傳片，是做給內行人看的，內行人看門道、外行人看熱鬧。

栗正傑分析點出，巨浪-2用氣泡型，是因巨浪-2潛射飛彈要從水裡打出來，水的阻力比較大，要燒掉比較多的燃料。現在是前面放出空氣，讓飛彈衝出水面之前，不會接觸到水，這樣可以節省很多燃料，出了水面後，才開始點火。

栗正傑接著指出，巨浪-2使用氣泡技術可以打到8000公里，巨浪-3則可以打到12000公里。太平洋最寬是19900公里，若是在東海、渤海那邊，12000公里打到美國本土當然綽綽有餘。解放軍在海軍建軍節，把它展現出來給內行人看，就是戰略型秀肌肉。