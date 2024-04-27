美股26日在科技股領軍下，三大指數全面收漲，一周來道瓊指數上漲0.67％，那指漲4.23％，標普500指數漲2.67％，後二者都結束連兩週跌勢轉而收紅，並創去年11月最大單周漲幅。

其中谷歌母公司Alphabet股價26日暴漲近10％，市值達2.15兆美元，躋身成為第四家市值破兩兆美元的美國企業。輝達一周也勁漲逾15％，不但收復前一周失土，並寫下2023年5月以來最大單周漲幅，它在26日收漲6.18％。

隨著美債殖利率不斷攀升與棘手通膨讓降息前景陷入不明，Horizon投資服務公司執行長卡爾森(Chuck Carlosn)指出，此時企業獲利反而更加重要，強勁財報有助支撐美股，並減緩通膨與利率環境對市場造成的衝擊。

亞馬遜與美超微都將在美東時間4月30日盤後發布財報，市場預測亞馬遜第一季營收為1,424億美元，每股盈餘(EPS)為83美分。不過投資人更在意反是它的AI業務表現，亞馬遜執行長傑西（Andy Jassy）月初曾提到AI是自雲端或甚至網路以來「最重要科技轉型」。

被視為AI領頭羊的美超微也在同一天發布獲利，分析師預期會計年度第三季營收將激增211％到39.9億美元、EPS年增263％到5.84美元。除財報外，投資人還將關注它對AI後市看法。

蘋果財報則在25日盤後出爐，由於iPhone手機銷售陷入瓶頸，加上對AI研發又落後其他同業，市場並不看好它的上季獲利表現，預期營收為8980億美元、年減5.3％；EPS為1.5美元、也比上年同期1.52美元略減。

本周美股另一重頭戲為Fed決策會議，料將持續按兵不動，主席鮑爾在記者會上對經濟與利率前景的看法則引人矚目。今年來美國通膨異常頑固，分析師預期Fed首次降息時機將延到9月，而且今年僅降息一次。此外4月非農就業報告則將在5月3日出爐。