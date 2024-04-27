倫敦金屬交易所（LME）3個月期銅價格在26日盤中一度升抵每噸10,120美元左右，為時隔兩年後重回1萬美元上方。雖然收盤漲勢縮減、以每噸9,965.5美元報收，但年初迄今銅價漲幅依然超過16％。

銅價漲個不停，分析師指出這是市場猜測目前全球礦場可能已經無法滿足綠色產業的需求升高。隨著電動車使用、再生能源與電網基建不斷擴大，未來幾年全球料將需要數百萬噸的新供給。此外大型礦場的建造或擴張成本也大幅增加。

上周必和必拓向英美資源提出約390億美元的全股票收購提議，結果卻被後者以公司價值與未來前景遭到低估為由，拒絕了必和必拓的收購提案，這也反映了礦業目前面臨的問題，就是許多礦商寧可收購競爭對手，也不願對新礦進行投資計畫。英美資源在南美州擁有大型銅礦業務。

BMO資本市場公司全球大宗商品研究主管漢米頓（Colin Hamilton）表示，這主要是因為啟動一個新的礦場計畫太過昂貴，外界預期供應方最終將因為銅價上漲而增加供應，但目前似乎還不到這個時候。

儘管中國需求疲弱對銅價多頭走勢是一大逆風，不過貝萊德投資集團與跨國商品公司Trafigura均認為，近來銅市面臨的供應挑戰與需求前景出現改善，都有助該金屬價格持續走揚。貝萊德礦業基金管理人馬克漢（Olivia Markham）還補充，在供應方面，銅價需要再漲兩成達到每噸 12,000 美元，才能刺激新礦的大規模投資，並避免未來供不應求加劇的情況發生。