酒泉文旅突然開竅了：敦煌飛天搭配神舟航太。（酒泉文旅）

澎湃新聞27日報導，搭載神舟十八號載人太空船的長征二號F遙十八運載火箭25日在酒泉衛星發射中心發射升空，太空船與火箭成功分離，進入預定軌道，發射成功。神舟十八號發射之後，酒泉市金塔縣文旅局官方視訊號、抖音號都發布了一則在火箭升空背景下的敦煌飛天舞視訊，立刻引起網友廣泛轉載、點讚。4月27日，新華社、新華網等多家大陸官方媒體短視訊帳號也紛紛轉載發布。

澎湃新聞報導，有網友就留言「酒泉文旅，突然開竅了」；還有網友調侃「這個火箭一般人刷不了」；也有網友稱「從始至終，作為一名民企納稅人，我覺得無上光榮，值，真值！」；也有網友配上了畫外音「跳舞小姐姐：感謝榜一大哥送來的火箭。但是說真的這個畫面有種相隔千年的兩個時空鏈結在一起的感覺，就很震撼，飛天真的實現了」。

更有網友賦詩「敦煌古韻千年傳，壁畫飛天夢如煙。沙漠蒼茫連天際，雪山巍峨入雲端。佛光普照莊嚴地，古道悠悠歲月長。歷史滄桑留遺跡，今朝再續輝煌章。」

其實，本月稍早，金塔文旅視訊號就已經發布過一則以火箭發射為背景的飛天舞蹈視訊，但當時僅僅亮相了一個鏡頭，並未引起多少關注。

澎湃新聞報導，以「敦煌飛天」和「酒泉航太」雙飛天作為品牌，已成為酒泉文旅的一個重要宣傳招牌。

去年5月神舟十六號載人太空船問鼎蒼穹之後，《酒泉日報》就曾刊文指出，「酒泉航太」是酒泉市旅遊業的金字招牌。「通過這次觀摩，我們將打好航太牌、用好航太牌，大力發展航太旅遊、航太研學、航太科技等『航太＋』系列產業，把『酒泉航太』作為我市旅遊業提質增效的有力抓手，推動旅遊產業高品質發展。」市旅行社協會副會長、酒泉飛天國際旅行社總經理余學斌說。

作為中國組建最早、規模最大、技術最先進的綜合性航太發射場，酒泉衛星發射中心是中國目前唯一的載人航太發射場、世界三大載人航太發射場之一，被評為首批中國十大科技旅遊基地。

文章介紹，近年來，酒泉市搶抓機遇，不斷挖掘航太文化潛力，持續做好航太旅遊運營，提升航太旅遊接待能力，開通酒泉至酒泉衛星發射中心旅遊專列，強化航太旅遊品牌宣傳和產品開發，形成新的網路行銷熱點和引客增長點，培育「古今雙飛天、圓夢在酒泉」的旅遊品牌，不斷擴大酒泉文旅影響力，提高知名度和美譽度。

酒泉方面介紹，為支持酒泉航太文旅開發，該市早早謀畫、提前布局，並取得成效。近年來，通過不斷完善旅遊基礎設施，實施了一批重點旅遊交通項目，實現酒泉至航太城高速通車。敦煌國際航空口岸正式開放，嘉峪關機場和敦煌機場開通航線36條，通航34個城市，初步形成陸空立體化交通網絡，高效聯通了客源地和目的地。

同時，培育壯大產業規模，推出多項措施，成立酒泉文旅集團，承接「航太城遊」產品運營業務，開通敦煌-酒泉（肅州）-航太城旅遊專列和旅遊大巴，布局已成、藍圖徐展。目前，酒泉全市共建成國家級文化產業示範園區、大陸國家級文化產業示範基地各1個，省級4個，文化企業法人單位達1300家，酒泉航太文旅崛起之勢漸趨明朗。