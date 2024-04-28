烏克蘭的情勢越來越危急，特別是在阿夫迪夫卡（Avdiivka）以西的烏克蘭防線被突破後，俄羅斯的軍隊正擴大他們的控制範圍，形成了一個深達8公里的突出部，其尖端位於奧切雷泰因村（Ocheretyne），而且突破口正不斷在擴大。
烏軍接下來很可能失去奧切雷泰因軸線周圍的一些村莊。面對這種情況，原先負責阿夫迪夫卡方向作戰的烏克蘭塔夫里亞作戰戰略集群（Ukrainian Tavriya Operational-Strategic Group）可能不得不退守，以減少損失、重新集結，這可能導致失去大片領土。
撤退是極為危險的，因為它可能讓俄羅斯人有機會再次發動攻擊，進一步擴大他們的控制範圍，甚至導致烏克蘭的更大崩潰。即使撤退是最好的選擇，也需要精心計劃，因為「撤退」是最困難的行動之一。
俄羅斯如何突破烏克蘭防線引起了廣泛爭論。一些觀察家將責任歸咎於烏克蘭陸軍第115機械化旅，被俄羅斯第30摩托化步兵旅擊敗。其他則指認為，第115機械化旅裝備不足，急需彈藥，但由於美國國會的推遲，補給被延遲了6個月。
面對俄羅斯的攻擊，烏軍各個作戰序列都難以守住防線。火力的不平衡可能會對戰局產生決定性影響。儘管如此，烏克蘭人仍在嘗試反擊，但他們面臨著火力和數量上的不利。
文章來源：The Russians Are Rushing Reinforcements Into Their Ocheretyne Breakthrough. For The Ukrainians, The Situation Is Desperate.
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