烏克蘭的情勢越來越危急，特別是在阿夫迪夫卡（Avdiivka）以西的烏克蘭防線被突破後，俄羅斯的軍隊正擴大他們的控制範圍，形成了一個深達8公里的突出部，其尖端位於奧切雷泰因村（Ocheretyne），而且突破口正不斷在擴大。

🇷🇺🇺🇦Advancement of the RF Armed Forces in the Avdeevka direction in dynamics by April 27.



Left upper corner is Ochereteno pic.twitter.com/kb3PfMgiJN — Lord Bebo (@MyLordBebo) April 27, 2024

烏軍接下來很可能失去奧切雷泰因軸線周圍的一些村莊。面對這種情況，原先負責阿夫迪夫卡方向作戰的烏克蘭塔夫里亞作戰戰略集群（Ukrainian Tavriya Operational-Strategic Group）可能不得不退守，以減少損失、重新集結，這可能導致失去大片領土。

⚡️🇷🇺🇺🇦🔥The collapse is accelerating. Yesterday it was only Ocheretyne and Novobakhmutovka. Now Solovieve has been entered and Russians are reportedly gearing up for assault on Arkhangelsk, which would put everything east of it and west of Novokalinov in a boiler pic.twitter.com/FqnMuOcFft — SIMPLICIUS Ѱ (@simpatico771) April 25, 2024

撤退是極為危險的，因為它可能讓俄羅斯人有機會再次發動攻擊，進一步擴大他們的控制範圍，甚至導致烏克蘭的更大崩潰。即使撤退是最好的選擇，也需要精心計劃，因為「撤退」是最困難的行動之一。

俄羅斯如何突破烏克蘭防線引起了廣泛爭論。一些觀察家將責任歸咎於烏克蘭陸軍第115機械化旅，被俄羅斯第30摩托化步兵旅擊敗。其他則指認為，第115機械化旅裝備不足，急需彈藥，但由於美國國會的推遲，補給被延遲了6個月。

面對俄羅斯的攻擊，烏軍各個作戰序列都難以守住防線。火力的不平衡可能會對戰局產生決定性影響。儘管如此，烏克蘭人仍在嘗試反擊，但他們面臨著火力和數量上的不利。