立法院成立鏡電視調閱小組，要求國家通訊傳播委員會（NCC）提供審照過程相關資料，但NCC竟拒絕提供。NCC回函搬出法條，稱本案屬公司治理與機關監理事項，所涉立法院審議之特定議案為何，尚有疑義。調閱小組召集人、民眾黨立委林國成痛批NCC主委陳耀祥推卸責任、擺爛，心裡面有鬼，有圖利或見不得人之處才不敢給資料，接下來NCC預算、人事案一律反對到底。

立法院交通委員會「鏡電視申設及後續爭議調閱專案小組」17日確定調閱內容，要求NCC在10日內提供資料。調閱文件範圍共有8大類、23項，包括鏡電視申設、審照、換照資料，針對董監事之審查資料、NCC受理外界檢舉之行政調查資料、NCC內部專案會議紀錄、審議該案歷次會議紀錄、錄音檔，就連「每周晨報會議紀錄」也皆要提供。

NCC於25日回函交委會，內容引用立法院職權行使法第45條指出立法院有權要求機關就「特定議案」提供資料，而憲法63條規範「特定議案」應指法律案、預算案、戒嚴案、大赦案、宣戰案、媾和案、條約案及國家其他重要事項之權，再加上釋字729號，為判斷文件調閱權行使，是否與立法院職權行使有重大關聯，「特定議案」目的與範圍均應明確。

NCC辯稱本案「屬公司治理與機關監理事項，所涉立法院審議之特定議案為何，尚有疑義」，要求委員會釐清。

對此，林國成怒批，他依照立法院職權行使法45條成立調閱小組，NCC說這是公司治理，問題這是NCC核准，立法院認為有問題而監督，怎麼會沒有關聯？NCC有什麼好怕？絕對心中有鬼，更有圖利或見不得人之處，不然為何不敢給資料，還公然挑釁委員會之決議。

林國成指出，陳耀祥認為自己7月份就走，現在就是卸責、擺爛，若有藐視國會罪，這是不是藐視國會？過去立委就可調閱，何況這是具有法律效力的調閱小組，竟還敢挑戰國會？他不會輕易為放過陳耀祥，一定會追到底。

林國成表示，他首先會提案譴責陳耀祥不尊重委員會調閱小組，把立委當塑膠，接下來會開會，預算、人事案、業務推展上，通通一律反對到底，也會建議召委每周排NCC內容專案報告，包括中天關台、鏡電視開台，就來講清楚，讓立委問到飽。