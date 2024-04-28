退役少將栗正傑日前在專訪時回憶，民國70幾年在金門服役時，當然也曾經遇到過對岸共軍派水鬼摸上岸，但已經不像民國50幾年時那麼緊張。他舉二戰為例，直言這叫做「黑色幽默」！黃暐瀚笑稱，這是「口哨換菸」！

栗正傑日前在網路直播節目《下班瀚你聊》被觀眾問道，在金門當指揮官，有沒有遇過共軍水鬼摸哨？他說，剛畢業時的確有遇過，但不可怕，跟想像中或是電影或是民國50幾年完全不一樣，有點像「黑色幽默」！

栗正傑回憶，他剛畢業時，民國70幾年，水鬼來的時候，在草叢裏面，會先吹口哨，表示「我來了！我在這裡！」我方阿兵哥就把長壽菸包進塑膠袋，再放一顆石頭，綁好丟過去。水鬼就撿那包香菸游回去，這樣就有交代了，表示去過金門，還帶一包長壽菸回去。

主持人黃暐瀚笑稱，我們阿兵哥應該立刻把水鬼抓起來！栗正傑急說，沒有沒有，那個年代大概會這樣，例如德軍以前和美軍作戰，聖誕節時大家也講好把武器放下來，大家新狂歡慶祝聖誕節，然後再各自回戰壕。

栗正傑也直言，不過也有驅離射擊，就是現在的禁限制海域，禁限制海域就是用機槍打出來的。當對方如果太接近，造成我方威脅，就用機槍射擊，表示對方越界，這時對方的船就會折返。

黃暐瀚說，所以結論是「口哨換菸」！

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