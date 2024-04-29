「2024 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」活動將於7月5日至7月7日在高雄夢時代正對面廣場舉辦，3天共邀來8組重量級韓星、1名泰國小天王與25組以上台灣歌手參與。繼上周公開了首波演出卡司名單，海報中有部分嘉賓被打上馬賽克，以神秘預告在網路上引起熱烈討論，被不少粉絲一秒認出自己的偶像。

29日正式揭曉夢幻卡司陣容，確認了網友在首波公佈名單的猜測全中，第二波名單釋出，包括暌違多年來台、呼聲最高的SHINee超人氣成員泰民，以及四月剛結束台北演唱會的JESSICA，更有EXO的3位成員燦烈、XIUMIN與CHEN將一同在高雄登場。今年卡司台、韓、泰巨星齊聚，從知名樂團到流行歌手再到唱跳團體，為整個夏季注入靈魂與無限想像。

SHINee TAEMIN人氣成員泰民終於久違地要來台演出。（寬寬整合行銷提供）

另一方面，韓國知名夏日音樂節「WATERBOMB」首爾場也將在7月5日至7月7日舉行，每年豪華的演出陣容都備受關注，而今年搶人大戰終落幕，其中最受關注的韓星ZICO、SHINee泰民都會在WATERBOMB與高雄啤酒音樂節登場，精彩的演出將於兩地同步呈現，為觀眾帶來全新的視聽享受。高雄啤酒音樂節售票資訊30日上午11點公佈，相關訊息請鎖定粉絲專頁。