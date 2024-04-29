NCC新任主委原規劃由台經院四所所長劉柏立出任，但26日傳出被民進黨內部反對，外傳發生此轉折，是因為一名和英系關係友好的媒體大亨介入所致。對此，行政院長陳建仁否認稱，沒有所謂介入的情況發生。

陳建仁說，NCC四位委員任期確實是到今年7月底就會結束，行政院依法會在3個月前提名，並且交由立法院同意，相關人選，立法院仍然在積極地討論當中，並沒有所謂介入的情況發生，名單一旦確認以後，一定會適時地來對外說明。