NCC新任主委原規劃由台經院四所所長劉柏立出任，但26日傳出被民進黨內部反對，外傳發生此轉折，是因為一名和英系關係友好的媒體大亨介入所致。對此，行政院長陳建仁否認稱，沒有所謂介入的情況發生。

陳建仁說，NCC四位委員任期確實是到今年7月底就會結束，行政院依法會在3個月前提名，並且交由立法院同意，相關人選，立法院仍然在積極地討論當中，並沒有所謂介入的情況發生，名單一旦確認以後，一定會適時地來對外說明。

NCC通過亞衛董事長變更案 前中央社副社長黃東烈接任
洪申翰批數位部「抗拒無合理理由」 不滿台馬海纜未被納入關鍵基礎設施
NCC委員按「政黨比例」 藍白表決交付黨團協商
#NCC #發生 #介入 #陳建仁 #所謂
透過【Google新聞追蹤中時新聞網