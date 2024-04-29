2024年「一日中租人」企業體驗營訂於5月25日舉辦。

李昆穎表示，本次「一日中租人」安排「租賃產品介紹」、「業務銷售技巧」、「社群行銷趨勢」、「MA 實務工作經驗分享」等專業課程，並透過實戰演練，模擬職場情境的「明日之星」競賽，挑選出5名優秀學員，將獲邀於暑假期間免費參訪旗下泰國公司位於曼谷的工作地點。

為協助大學院校優秀學生及早瞭解職場現況、進行生涯規劃，中租基金會舉辦「一日中租人」企業體驗營活動，已進入16屆，幫助許多學子瞭解財金領域職場專業技能的需求，節省求職生涯摸索探尋的時間，深獲口碑，每年活動報名均十分踴躍，是中租基金會的招牌活動之一。

為表達對青少年學子的關注以及偏鄉弱勢的服務精神，於2004年成立的中租基金會，以「適性發展」的理念，鼓勵青年學子探索興趣、發掘自我優勢，開創適性生涯之路，並將觸角延伸至偏鄉弱勢兒少，期能將正確的生涯觀念深植心中，助其發展多元天賦。

除此之外，中租基金會也成立「中租企業羽球隊」，培育國、高中的青少年羽球種子選手，球員人數共有52名選手，是國內第四支職業羽球隊。同時，為推動企業志工服務，2015年成立「愛’m ready志工社」，成立迄今目前合作公益單位達到65家，志工累計投入8,764人次，服務總時數累計33,468小時。