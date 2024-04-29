暨南大學盼台21線增設機車專用道，降低交通事故率；立委馬文君團隊執行長楊樹煌29日邀相關單位會勘。（楊靜茹攝）

暨大統計，學生2023年在校外發生了70件交通事故，其中台21線有13件。（暨大提供／楊靜茹南投傳真）

公路局埔里工務段指出，台21線路道寬不足無法設機車專用道，研究在路面畫設「慢」字提醒用路人減速慢行。（楊靜茹攝）

南投縣埔里鎮暨南國際大學學生騎乘機車上下課，去年共發生70件車禍，台21線車禍占約2成，校方盼台21線增設機車專用道，降低交通事故率；立委馬文君團隊執行長楊樹煌29日邀相關單位會勘，公路局認為路幅不夠寬，建議外側路面增畫「慢」字，提醒用路人減速慢行。

暨大統計，學生2023年在校外發生了70件交通事故，其中台21線（中潭公路）48K愛蘭橋至50.8K暨大路段有13件，占比18.6％，比例相當高，多數是機車與其他汽車擦撞。校方請求立委馬文君幫忙爭取機車專用道或機車優先道，提升騎乘機車學生的通行安全。

楊樹煌29日邀公路局、警察局、暨大等單位至中潭公路會勘。暨大學務長蕭霖表示，中潭公路是往返日月潭必經道路，車流量大，車速又快，汽機車爭道險象環生，去年有13名學生在台21線愛蘭橋至暨大路段發生事故，若再加上未正式通報案件，件數更高，為了保護機慢車安全，建議增設機車專用道或優先道。

公路局埔里工務段指出，台21線道路寬度約16公尺，雙向共4線道就占了14公尺，很多都是排水溝加蓋變路肩，還有路燈等設施，已無多餘空間畫設機車專用道。

校方得知無法設置機車專用道，建議降低該路段速限或增加測速照相取締設備。埔里工務段解釋，台21線暨大有固定式測速照相桿，埔里桃米至魚池大雁路段有區間測速，距離十分接近，依法不能再增設超速取締設施，現階段研究在近暨大路段的路面畫設「慢」等警示標誌，提醒用路人減速慢行。