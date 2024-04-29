英國國防部長夏普斯(Grant Shapps)透露，義大利已向烏克蘭捐助一批庫存的「風暴影」(Storm Shadow)巡弋飛彈，成為繼英國與法國之後，第3個此款巡弋飛彈的捐助國。

防衛部落格(Defense Blog)報導，夏普斯是在訪問歐洲飛彈集團(MBDA)的英國生產基地時，宣布了此一消息，現在英國武器庫裡的風暴影飛彈，在在進行現代化改造。

奇特的是，這消息竟是英國方面宣布，也還未獲得義大利政府的正式確認。所以一些西方專家推測，或許這場捐助行動，是在不正式宣布的情況下，由義大利以升級飛彈的名義，轉交給英國，再間接提供給烏克蘭的。

報導稱，義大利購買「風暴影」飛彈，最早可以追溯到 1999 年，非官方報告顯示，這幾年購買了200枚。飛彈都需要返廠維護與升級，可以趁機提供給烏克蘭。義大利參與向烏克蘭供應這些先進彈藥，對歐洲地緣政治格局增添了新的維度，標誌了北約盟國在支持烏克蘭防禦方面，顯得更加團結。

除了義大利的參與外，夏普斯也概述了英國會增加改良版風暴影飛彈的生產計畫，一來維持(與擴大)英國軍事工業的製造能力，也確保英國和烏克蘭，能夠利用這些精確武器，對潛在之敵有效而強力的打擊。

「風暴影」飛彈採慣性、GPS、紅外成像多系統導引，準確度高，射程500公里，彈頭重量450公斤。是法國、英國和義大利合作的成果，所以零組件也是各國分別製造，再送到英國廠組裝。每枚飛彈的定價為220萬英鎊(8.9千萬新台幣)。