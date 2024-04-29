桃園增設13組AI改裝排氣管偵測設備，只要辨識出疑似改裝排氣管車輛，就依噪音管制法通知車主到檢。（環保局提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園去年推靜桃專案，輔以科技執法取締，但議員卻發現去年拍了逾6萬件卻只告發600件，質疑飆車族已會走避，告發率又低，無怪乎民眾觀感與市府數據差很大。環保局長陳世偉坦言要扣掉背景值，且通知到檢率低，已建議修法拒檢最重可撤照，今年也將增加AI辨識，從標準罰改為行為罰，馬上告發。

國民黨團總召徐玉樹、副召集人梁為超、議員詹江村、孫韻璇、葉明月、張桂綿和張碩芳都肯定桃園市府率先推出靜桃專案，透過環警監聯合稽查攔檢，告發率冠全國達55.3％、裁罰436萬元，改裝溯源66家、車體改裝違規告發99件，但稽查人員離開或科技執法設備移走後，往往又死灰復燃，「道高一尺，魔高一丈！」

議員黃婉如直言，靜桃專案執行團隊部分委外，時間到就下班，建議自行成立改裝車稽查團隊，檢討精進方案，還給市民安寧環境。議員黃敬平諷刺，靜桃淪為飆車族「競相逃走或安靜逃走」，有如貓捉老鼠，無法完全杜絕。議員陳瑛更大嘆，靜桃專案讓都市飆車族轉移到復興區山上，造成原鄉噪音繞谷、餘音不絕於耳，山谷回音至少影響3個里。

議員錢龍、陳韋曄和謝美英都說，靜桃專案市民陳情降3成，但耗費大量人力物力非長久之計，得仰賴科技執法，然而去年拍了逾6萬件，告發率卻僅1％，成效不佳，質疑設備不夠精準，浪費公帑，應檢討修正漏洞。議員呂林小鳳認為要採固定式科技執法才能改善重劃區飆車問題。

議員舒翠玲說，抓違規改裝車輛是治標不治本，未當場檢驗而要回監理站，就會有作弊空間，認為違規噪音車輛覆檢機制，一定要改變。

陳世偉解釋，現有12套移動式聲音照相科技執法設備容易受環境影響，如雨天不行，地面潮濕、風速超過每秒5公尺以上、車輛太多等也會干擾判定，無法告發，但透過前100至300公尺設置告示牌，仍有一定嚇阻作用，並採用「類固定式」，在陳情熱點路段連續多日執行，機動調整布設點位，今年持續優化再增加15套，上周區域立委也已向環境部爭取50套聲音照相科技執法設備獲首肯。

陳世偉也提到，因應中央修法從標準罰改為行為罰，桃園也增設13組AI改裝排氣管偵測設備，只要辨識出疑似改裝排氣管車輛，就依噪音管制法通知車主到檢，目前精準度約7成，已通知311台到檢，會持續精進辨識率，另也向中央建議修法針對人口密集區及深夜時段飆車慣犯提高罰則。