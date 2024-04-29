國民黨立院黨團力推藐視國會罪，歐洲商會近日刊登報告，示警在台外商。對此，行政院長陳建仁表示，社會各界以及外商都有許多的聲音和回應，他希望立法院能夠多方蒐集這一些的想法，然後加以了解。

陳建仁說，行政院依憲法應該要對立法院負責，行政官員到立法院備詢，實際上也就是憲法的義務，當然會來遵循規定，展現在憲法方面的權力分立精神，而官員們到立法院備詢時，實際上並不會有所謂的「藐視國會」的一個想法。

陳建仁表示，對立法院提出相關藐視國會的方案，政院尊重立委職權，但是更重要的，他也想要強調，這些方案提出來後，社會各界以及外商都有許多的聲音和回應，希望立法院能夠多方蒐集這一些的想法，然後加以了解。

陳建仁強調，行政院會積極地來跟立法院合作，一起來建立理性問政的民主文化，使得整個的投資環境繼續保持相當地友善，繼續努力，使得所有的外商都願意來台灣這個民主、自由、法治、多元的國家，繼續加碼台灣、投資台灣。