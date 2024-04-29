「資生堂千金」李宓擁有漂亮臉蛋和火辣身材，同時她還是名校北一女、台大的畢業生，曾當選美胸皇后冠軍，進入演藝圈後曾發行專輯，2021年李宓在桌遊店認識小5歲的圈外男友，和老公阿Q結婚後育有3個孩子，近期她懷上雙胞胎成為孕婦，在社群分享捷運讓座測驗影片卻被砲轟，對此李宓回應：「我不會在意的」。

李宓日前發布影片「孕婦讓座大挑戰-1 懷孕14週的五寶媽搭捷運有人會讓座嗎？！」她當天穿著黑色的背心，懷孕14週的肚子並不明顯，表示站了三站都沒有乘客要讓位給她，語氣沒有明顯的失望或委屈，李宓強調：「沒有一定需要，只是想挑戰測試看看，之前懷孕8、9個月也是常常沒人讓座」。

李宓認為孕婦需要讓座，是為了避免跌倒造成流產。（圖／facebook）

這舉動卻惹毛部分網友，醫師陳志金吐槽懷孕3個月肚子不明顯，別人看不出來有沒有懷孕，如果真的需要讓座可向北捷申請「LED好孕吊飾」。許多網友到李宓社群開罵：「上班族很辛苦，不是只有外顯有需求的人才需要座位，妳一個千金如果怕站就好好去搭計程車，別在那邊道德綁架」、「妳大肚子14週還在那邊跳舞了。還需要人家讓座給妳？ 會不會太莫名其妙？」、「穿這樣根本看不出是懷孕，會以為是胖」。

她認為孕婦需要座位是為了避免跌倒流產，直呼：「大家如果不能體諒也辦法」。事隔1日後她發文回應網友們的攻擊：「很多網友愛酸言酸語實在很無聊，但我不會在意的～繼續拍我愛拍的影片、跳我愛跳的舞」。以正面態度積極應對外界聲浪。