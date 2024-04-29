屏東黑鮪魚文化觀光季5月4日由「海洋音樂會」揭開活動序幕。（屏東縣政府提供／羅琦文屏東傳真）

屏東黑鮪魚文化觀光季系列活動5月4日至7月7日舉行，首先登場的海洋音樂會，邀請多名歌星演出，後續還有海洋市集、美食推廣宴、民歌之夜等精彩活動。

屏東縣政府傳播暨國際事務處指出，這次黑鮪魚文化觀光季由5月4日的「海洋音樂會」揭開一系列活動序幕，屆時將邀請羅時豐、朱海君、邱鋒澤、陳零九、草屯囡仔、林美秀等藝人演出，國語台語唱將一同尬歌。

傳播處表示，今年同樣有開放報名即秒殺的「美食推廣宴」，6月8日晚間6時在東隆宮廣場前辦理，限量100桌，1桌只要4990元，運用在地食材，以10道復古口味的辦桌菜餚，搭配紅寶石歌廳秀，邀請實力唱將黃妃、許富凱、郭忠祐現場演唱，享美食與表演雙重享受。

傳播處表示，縣府在東港鎮光復路「海產街」布置日式燈籠營造黑鮪魚季慶典氛圍，還特別在朝隆路、進德大橋、豐漁橋、東隆街及延平路佈置璀璨的光環境，打造出黑鮪魚季熱鬧氣氛。

今年新增「海洋市集」，5月25日、26日在大鵬灣國際休閒特區舉行，集結多元攤商品牌，包含海味、在地小吃、伴手禮及文創等，並規劃海洋風格打卡區及休憩區、表演活動、鱻食拍賣、手作體驗、趣味拍照裝置及滿額抽獎活動，邀請大家一起吹風、看海、逛市集。

傳播處表示，黑鮪魚文化觀光季至2001年開辦以來已邁入第24年，自2011年結合農漁、保育及觀光產業，轉型為「觀光休閒、文化創意、輕鬆慢活、生態保育」的觀光活動。