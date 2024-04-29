全國開台聖王聯合祭典日前於台南鄭成功祖廟登場，現場齊聚國內外70宮廟團體、百尊神尊同祀。台南市長黃偉哲出席典禮，並表示，延平王鄭成功信仰廣受崇敬，鄭成功祖廟與日、馬、中國大陸密切進行文化交流，使台南文化更加國際化。

全國開台聖王聯合祭典日前在台南鄭成功祖廟登場，本次活動聚集國內外70宮廟團體、百尊神尊同祀，以表對延平王鄭成功的敬意。台南市長黃偉哲表示，感謝鄭成功祖廟讓延平王鄭成功受到大眾共同崇敬，並與日本、馬來西亞、中國大陸有非常密切的文化觀光交流，促使台南獨有的文化薈萃更加國際化。

安平400人齊聚鼓樂演奏。（圖／台南市文化局）

響應開台聖王聯合祭典，台南市鼓樂協會、九天民俗技藝團、台北極鼓擊團共同創作鼓樂曲目「開台聖王」，邀集400人齊聚安平古堡演出。本次演出曲目共分「起航」、「登陸」、「攻戰」、「鬥陣」、「勝利」等五個段落，重現延平王鄭成功攻台之役的壯烈過程。

鄭成功祖廟表示，鄭成功開發台南、發展經濟，對近代台灣產生深遠影響，許多文化資產皆與鄭成功有密切關係，民間因而形成延平王信仰系統。而祖廟為鄭經建立祭祀鄭成功的廟宇，也是鄭氏開台的第一座家廟，每年皆會舉辦眾多民俗慶祝活動，突顯出鄭成功是台南重要的歷史資產。