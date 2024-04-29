大陸35歲女星李溪芮近期在《乘風2024》（乘風破浪的姐姐第五季，浪姐5）中才說自己單身，沒想到過不久就被爆出熱戀小10歲男星，在街上甜蜜互動曝光，引起熱議；其實李溪芮曾獲楊冪力捧但不如迪麗熱巴紅，如今事業上升期又忙談戀愛，導致一些網友滿不看好。

李溪芮加入本季浪姐，舞台表現和幕後與其他姐姐相處都頗受觀眾好評，有一次與同一組的姐姐們吃飯聊天，有人好奇問在場女星的感情狀態，還沒結婚的李溪芮被追問有無對象，她只說在等對的人出現，暗示自己單身；怎料，近日大陸狗仔「娛樂圈趙大明白」爆料，李溪芮已經有對象了，是小10歲的鮮肉張騰。

狗仔發現李溪芮近期回北京後，搭車到一個社區，在地下停車場拿東西時張騰笑著現身，幫她拿東西並一起上樓；沒多久李溪芮和張騰零偽裝狀態牽手出門逛街，張騰直接在街上替李溪芮圍圍巾，看起來十分甜蜜。

許多網友驚訝的是，李溪芮與小10歲的張騰居然認識，張騰是參加《創造營2021》打開知名度，而李溪芮之前可是楊冪力捧過的女星，因此兩人交往消息曝光，引起熱烈討論，「完全想不到他們會在一起，不對，連認識就很意外了」、「以為李溪芮終於要好好搞事業，只能說加油吧」。