國民黨新北市議員陳偉杰（左）29日在議會質詢表示，中央目前委由新北評估淤積改善方案，但質疑光研議評估就要2年太久，有無可能一邊評估一邊改善？（陳慰慈攝）

淡水至八里的渡輪10日擱淺，現雖已復航，但淡水河淤積問題如不解決，類似事件未來恐會再發生，國民黨新北市議員陳偉杰今在議會質詢表示，中央目前委由新北評估淤積改善方案，但質疑光研議評估就要2年太久，有無可能一邊評估一邊改善？水利局長宋德仁回應，淡水河管理機關是中央，海象問題很複雜，要做水工模型試驗，研擬改善方案後，再向中央提報經費與分工建議。

陳偉杰認為，淡水河淤積嚴重是一個長期以來的問題，交通部航港局已有核定補助2024年到2025年辦理淤積改善評估案，預計5月會上網公告。但目前的淤積情況已經嚴重影響淡水八里兩岸的居民以及觀光，甚至有渡輪擱淺停航的狀況產生。請問研議如何改善評估需要到2年的時間嗎？有沒有可能一邊評估一邊改善？

另陳偉杰也憂心經費問題，他表示，清理淤積是一筆非常龐大支出，過往有船運業者、漁民為了謀生，自掏腰包清理泥沙，1年清淤1次到3次，費用動輒上百萬甚至近千萬，早就超過營運成本。民間業者自掏腰包真的非常難以承受，不只是船公司還有漁民無法捕魚，一天不清淤影響的是動輒幾百人的生計！難道我們真的能坐視不管嗎？

水利局補充，交通部航港局補助新北市辦理「八里淡水間航道淤積改善評估案」，預計2025年底前辦理完成，評估案旨在瞭解藍色公路航道淤積原因，並視評估結果及需求經費，再向中央提報經費與分工建議。