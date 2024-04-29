國發會29日指出，今年截至3月底為止，公建經費執行總額1,479億元，創下歷史新高。國發會主委龔明鑫並祭出三大指示，包含相關部會及早完成補助型計畫核定、重大建設如期決標簽約及鑑於地震頻繁注意轄區建物安全。

國發會29日召開第120次委員會議，會中就國發會提報113年截至3月底「整體公共建設計畫執行情形」進行討論。國發會說，今年整體公共建設計畫截至3月底經費執行1,479億元，經費達成率18.84％，較去年同期增加0.62個百分點，均較去年同期增加。

國發會副主委高仙桂於委員會議後記者會表示，今年整體公建經費規模達7,850億元，創有史以來新高。今年到3月底為止，執行經費總額度1,479億元，也是歷年新高，比去年同期還高。

高仙桂也說，龔明鑫在會上有三大指示。一、針對補助型計畫已請相關部會及早完成案件申請及核定作業，以利地方政府編列配合款及辦理施工前置作業，另補助案件如確有困難無法執行，應適時啟動退場及備案機制，加速提升經費支用效率。

對此，國發會管考處長李奇補充，強化作法包含計畫分兩階段推動，先核定設計階段，完成後再編工程預算，不要一次核定；第二個請各部會建立備選機制，一旦有一地沒辦法執行，另一地就補上，把資源做最有效利用。

二、今年重大公建，如台北捷運南北環、桃園鐵路地下化、中興大學南投分部等，今年會進行工程招標，希望各部會如期決標簽約，避免影響整體工程開工時點；第三、奉行政院指示，因為花蓮地震頻繁，責成各機關注意轄區建物安全，並建立完整通報機制，落實工程會注意事項辦理。

龔明鑫在會上說明，多項重大公共建設計畫已排定於今年完成工程招標作業，能否如期決標簽約，將影響工程開工時點。招標過程如發生流標情形，主管部會應務實檢討工程流標原因，採取應有改善作為，倘涉及修正計畫，請依相關規定先行備標或報准併行招標，以加速後續工程推展。

龔明鑫也說，近期花蓮地震頻傳，院長陳建仁近期已責成各機關務必注意其轄管機關建物結構安全，並建立完整通報機制。請各部會確實督導所屬就地震後公共工程結構、施工機具與安全設備等，採行適當檢查、檢測及因應措施，並於公共建設推動會報加強宣導，參考行政院公共工程委員會所訂頒「公共工程遭受地震後，各機關檢查公共工程設施應注意事項」相關防範作法，據以落實辦理。