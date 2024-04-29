睽違30年！主計總處29日公布110年家庭財富分配統計，前後20%的家庭貧富差距達66.9倍，與30年前發布的統計16.8倍有很大差距，主計總處坦言，貧富差距擴大，強調這是高度自由經濟發展的必然結果，此外，對比30年前的統計方式不同，與全球主要國家相比，台灣財富分配仍較均勻。

統計顯示，110年底我國家庭財富第5分位組平均每戶5133萬元，該分位組家庭總財富占全體之62.68％，簡言之，台灣62.68%的財富握在前面20%的人手上， 與南韓、澳洲及英國之62.06％、62.7％與62.97％相當，低於德國及法國之73.11％、67.89％；第1分位組平均每戶77萬元，該分位組家庭總財富占全體之0.94％，高於韓、澳、法、英等國。

不過，由於台灣各家庭都有儲蓄習慣，因此，第1分位組還有77萬元，官員指出，英國、南韓、法國等，前後20%的家庭貧富差距分別為109.5倍、140.1倍與627.4倍。

官員解釋，高度自由經濟發展後，世界各國貧富差距都呈現擴大趨勢，這與個人理財方式、資產配置以及財富累積有關，舉例來說，台灣都市發展下，30年前南部工作者有的選擇北漂，也有繼續待在南部，假設當時在台北、台南置產，30年後房地產地區性的發展後計算，就會有財富上的差距。

官員再舉例，若30年前買了潛力股或投資共同基金，不論是運氣好或有遠見，30年後會因每個人對理財的選擇不同，而有財富上的差距，證明了高度自由經濟發展下，財富累積的結果會有顯著差異。

調查也同時指出，第9十分位數(D9)對第1十分位數(D1)的比值為23.8，低於澳洲比值的61.2、德國806.9以及法國的204.4；其中，中位數、平均數分別為894萬元、1638萬元，兩者差距近1倍，官員解釋，這代表極端高財富者與市井小民一起平均後，拉高了平均數。