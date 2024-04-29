瘋搶超殺優惠 將來銀行財管開業首月客戶光速破萬

將來銀行指出，財管開業首月客戶即破萬名，分析主因應為目前在市場上極為罕見的「終身0元手續費及信託管理費」超吸睛方案及200N點回饋，吸引了大批有意降低終身交易成本的將將粉轉進將來銀行基金交易平台，一同參與難得一見交易成本甚至比ETF還低的關鍵時刻。

網路分析，同樣一筆投資用資金，若選擇透過以ETF參與投資市場，因購買、售出ETF各需要支付千分之1.425手續費及證交稅0.3％，等於是買賣一趟下來要負擔千分之5.85交易成本。不過，若改以投資基金並搭配將來銀行到6月底前的「終身0元手續費及信管費」開業專案優惠，交易成本更低，且只要在6月底前的將來銀行「投資帳戶」月平均資產達1萬元以上，即可享200Ｎ點回饋，且成為財富管理會員還有機會抽最高10萬N點及5萬元雄獅旅遊金，佛心優惠錯過實在可惜。

不僅如此，近期投資市場波動大，無論是中東、歐洲地緣政治衝突、美國AI概念股漲多拉回，電力或地震議題，抑或是聯準會升降息時間表，種種不確定性均助長了市場投資人「貪婪」與「恐懼」情緒，此時定期定額投資即是聰明投資方針，市場波動時分批入場，以達到分散風險及佈局未來的效果。

尤其投資人最容易感到苦惱的，就是「何時才是好的進場點？」若以系統性的定期定額扣款投資，落實投資紀律並避免明明想「低買高賣」卻「高買低賣」的投資窘境，長期下來勝率大增。

將來銀行表示，為落實普惠金融及推廣正確投資觀念，特別降低定期定額投資門檻至1000元即可啟動，期望推動更多投資人透過定期定額分散投資風險及培養理財習慣，讓每月的一筆筆小錢，有機會成長為將來的夢想啟動金。

將來銀行強調，即日起至6月底，透過將來銀行App投資，無論是單筆申購或定期定額，無論扣款及持有期間多長，只要該筆交易憑證不取消，均享有0元手續費及信管費的終身優惠，且參加「富一代理財提案」成為將來銀行財管會員，月月抽最高價值10萬元N點，每季加碼抽5萬元雄獅旅遊金，堪稱業界最殺優惠，現在趕快拿起手機搜尋「將來買基金」，一起養成易富體質。