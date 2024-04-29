台南市正副議長賄選案一審宣判10名報告無罪，白委黃國昌表示，「尊重司法，惟仍對判決結果感到遺憾且失望」，對於法院判決無罪理由，他質疑，法官將起訴書記載的薪資給予、建商折扣等視為閒聊，認定與議長選舉無對價關係，實有違一般常理判斷。

台南市正副議長賄選案歷經1年多的審理後，台南地方法院29日下午宣判。議長邱莉莉、副議長林志展、郭再欽、楊志強、黃怡萍、林士傑、李文俊、黃麗招、李鎮國、高玫仙等10名被告，全部都因罪嫌不足，判處無罪。

黃國昌說，無罪理由摘要三「檢察官主張對李鎮國、高玫仙行求賄賂部分」，台南地方法院認為起訴書上的「A保證」僅是郭再欽政治上承諾，藉以取得李文俊及李鎮國的信任，難認為賄選或不正利益。

不過，台南地院卻將同一時間地點（2022年11月21日、被告黃麗萍住家）所發生的起訴書，所載之 B折扣（黃麗招向李、高稱，郭再欽可幫忙跟建商談打折）、C經費（郭再欽承諾若李投票予邱遭開除黨籍，4年後參選贊助經費）、D薪資給予（李4年後落選，支付4年議員薪資）視為閒聊、不其立即性，認定與議長選舉無對價關係，實有違一般常理判斷。

黃國昌也試問，郭再欽是以何種身分可以提出政治上承諾？李高二人若非貪圖郭再欽所開出條件，何以在與郭再欽等人之見面後四日議長投票支持邱莉莉？

黃國昌呼籲，檢方應依職權提起上訴，方能藉由司法改正地方政治敗壞賄選風氣。