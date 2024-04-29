好奇心會殺死貓，不做死就不會死！巴西日前有一名男子和妻子在家中聽到外面有槍響，男子好奇跑到住家的圍牆，攀爬上去探頭看熱鬧，沒想到槍聲再次傳來，男子頭部遭擊中爆頭當場身亡。
巴西33歲的布魯諾（Bruno Emídio），和妻子住在巴西南部巴拉那州阿普卡拉納，事發當天他和妻子在家裡舉辦派對，忽然間卻聽到外面街道上傳來槍響，布魯諾出於好奇，爬上了自家陽台的一個桌子上，將頭伸出圍牆外查看。
根據監視器畫面中看到，身穿橘色上衣的布魯諾，雙手放在圍牆上，不斷地把頭向外伸出，而底下妻子看似不想惹麻煩，不斷的比手畫腳，好像是要叫他趕緊下來，不過布魯諾卻不聽勸，仍堅持探頭察看，沒想到這是他生前最後一次與妻子的談話。
沒想到突然一聲槍響，子彈直接射進布魯諾的腦袋，他直接當場從桌上摔落，直接沒了動靜，一旁的妻子則被嚇到魂飛魄散，和當時在家中的友人不斷拍打布魯諾，想將他喚醒。
雖然案發後不久，救援人員獲報隨即趕來，不過布魯諾已經完全失去生命跡象，而開槍的男子，是他們41歲的鄰居阿格納爾多（Agnaldo Oroski），他在犯案後乘坐了一輛紅色汽車逃離現場，警方在他的家中搜出一把0.22口徑的改裝霰彈槍、一支12號霰彈槍和各式彈藥，在對其發布通緝令後，阿格納爾多隔天便到警局自首。
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