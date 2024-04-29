好奇心會殺死貓，不做死就不會死！巴西日前有一名男子和妻子在家中聽到外面有槍響，男子好奇跑到住家的圍牆，攀爬上去探頭看熱鬧，沒想到槍聲再次傳來，男子頭部遭擊中爆頭當場身亡。

巴西33歲的布魯諾（Bruno Emídio），和妻子住在巴西南部巴拉那州阿普卡拉納，事發當天他和妻子在家裡舉辦派對，忽然間卻聽到外面街道上傳來槍響，布魯諾出於好奇，爬上了自家陽台的一個桌子上，將頭伸出圍牆外查看。

Hombre muere por metido



En un suceso trágico que ha sacudido a la comunidad de Apucarana, Pirapó, Brasil, Bruno Emídio da Silva Junior, de 33 años, perdió la vida de manera repentina tras recibir un disparo en el rostro durante una fiesta en la madrugada del domingo 9 de marzo.… pic.twitter.com/SBT6y9gmHK — Martin (@donmartuit) March 14, 2024

根據監視器畫面中看到，身穿橘色上衣的布魯諾，雙手放在圍牆上，不斷地把頭向外伸出，而底下妻子看似不想惹麻煩，不斷的比手畫腳，好像是要叫他趕緊下來，不過布魯諾卻不聽勸，仍堅持探頭察看，沒想到這是他生前最後一次與妻子的談話。

沒想到突然一聲槍響，子彈直接射進布魯諾的腦袋，他直接當場從桌上摔落，直接沒了動靜，一旁的妻子則被嚇到魂飛魄散，和當時在家中的友人不斷拍打布魯諾，想將他喚醒。

雖然案發後不久，救援人員獲報隨即趕來，不過布魯諾已經完全失去生命跡象，而開槍的男子，是他們41歲的鄰居阿格納爾多（Agnaldo Oroski），他在犯案後乘坐了一輛紅色汽車逃離現場，警方在他的家中搜出一把0.22口徑的改裝霰彈槍、一支12號霰彈槍和各式彈藥，在對其發布通緝令後，阿格納爾多隔天便到警局自首。