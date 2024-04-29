台中市大里、太平交界的太堤西路河堤正進行雨水下水道工程，近日竟挖出大量廢棄物，環保局29日表示，研判當地是縣市合併前的垃圾堆置掩埋場，目前會先移除外露的廢棄物。（市議員張芬郁提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里、太平交界的太堤西路河堤正進行雨水下水道工程，近日竟挖出大量廢棄物，民眾擔心近日降雨會被沖刷至下游造成河川汙染，台中市議員張芬郁29日要求環保局設法盡速清除；環保局研判當地是縣市合併前的垃圾堆置掩埋場，目前會先移除外露的廢棄物。

台中市大里、太平交界的太堤西路河堤正進行雨水下水道工程，近日竟挖出大量廢棄物，民眾擔心近日降雨會被沖刷至下游造成河川汙染，向台中市議員張芬郁陳情。（市議員張芬郁提供／潘虹恩台中傳真）

太堤西路河堤位於大里、太平交界，目前正進行雨水下水道工程，不料近日竟挖出大量廢棄物，堆置在河堤上。由於近日連連降雨，居民擔心若豪雨一來會將大量廢棄物往下游沖刷，恐危及房屋安全也造成河川汙染。此外，吉善路旱溪廢河道又出現死魚，受太陽曝曬後散發異味令人作嘔，紛紛向張芬郁陳情。

台中市大里、太平交界的太堤西路河堤正進行雨水下水道工程，近日竟挖出大量廢棄物，台中市議員張芬郁29日要求環保局設法盡速清除，環保局將先移除外露的廢棄物。（市議員張芬郁提供／潘虹恩台中傳真）

張芬郁表示，死魚問題長期困擾大里區居民，日前十九甲頭汴坑溪才出現3噸死魚，她要求環保局加強河川汙染稽查，一切都還在進行，如今又堆積驚人的廢棄物，竟是挖到太平市公所的垃圾掩埋場，且經比對挖出的黑松沙士瓶蓋商標，年數疑已超過30年前，她要求環保局，不論是死魚還是廢棄物都應盡速處理。

環保局指出，人員16、18日前往勘查，從現場翻查廢棄物尋找來源相關事證，經比對現場廢棄物，判定廢棄物年代較久且已有腐爛情形，再比對位置圖，判定該處應是縣市合併前，太平市公所的垃圾堆置掩埋場。目前已聯繫水利局和施工單位將已挖出外露的垃圾盡速清除，將另擇日邀集相關單位會勘討論如何處理剩餘的廢棄物。

至於旱溪廢河道又出現死魚，環保局則表示，經人員進行巡查，發現是取水口阻塞，水流無法通過，造成魚群擱淺死亡，已派員清除。