太陽星藥師公益講座系列最後1場於4月23日在台中市集思新烏日會議中心舉行，由輔仁大學肝膽腸胃科林暘朝醫師主講，與中部6縣市70位連鎖藥妝通路駐點藥師，共同探討益生菌在胃腸消化道中的作用。

擅長內視鏡手術的林暘朝醫師，對益生菌頗有研究，50分鐘的演講中，詳細解讀益生菌在人體內的作用機制，並分享臨床診療上碰到的案例，表明益生菌對健康的重要性。他表示，從事健身、運動的人看似健康，事實上卻不是如此。有研究指出，運動過程中身體的免疫系統容易受到一定程度的抑制，使得運動者更容易感染呼吸道和胃腸道疾病，需要適當補充益生菌，透過調整腸道微生物群落，增強免疫系統，提高身體抵抗力，從而減少感染的風險。

運動與益生菌在健康維護的關聯性，連專業藥師們都覺得新奇，一致感謝林暘朝從另一個角度探索益生菌的應用，讓他們未來可以為體育愛好者提供寶貴的健康建議。

太陽星產品經理林宛諭博士表示，這3場公益講座系列活動，結合連鎖藥妝通路駐點藥師的推廣，希望將益生菌知識普及消費大眾，累計約有250位藥師透過林暘朝醫師分享的專業知識，更了解益生菌對健康的積極影響，學習如何在日常生活中選擇和攝取更多的益生菌食品。未來太陽星將致力於舉辦更多健康教育活動，為社區提供有益的知識和資源，共同追求健康美好的生活。