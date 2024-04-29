桃園市大溪、復興區今天下午又傳停電，共有5875戶停電，台電解釋，停電主因為地下四路開關故障，以先行轉供陸續復電，目前仍有36戶停電，台電人員緊急搶修當中。

台電表示，今天下午3時41分，因地下四路開關故障，造成桃園市大溪區環湖路、頭寮路、復興路，以及復興區羅浮里、霞雲里、澤仁里、三民里等一帶等共5875戶停電，已於3時43分及3時50分先行轉供復電4882戶，再於4時23分轉供復電957戶，目前尚有36戶停電，積極處理當中以求盡速復電。