國民黨立院黨團欲增訂「藐視國會罪」，歐洲商會日前向會員示警，引發爭議。歐洲商會今天發表聲明表示，除了建議書外，歐洲商會亦高度關注台灣政經情勢轉變，每周針對重大議題，廣泛收集各方評論與訊息，提供給會員，作為在台經商的重要參考。

歐洲商會在聲明中表示，歐洲商會自1988年成立以來，始終與中華民國政府保持良好互動關係。歐洲（包括歐盟與英國、瑞士等歐洲國家）對台投資額亦逐年增加，目前FDI累計投資額逾 700億美元，超過美、日企業合計總額，是台灣最大外資來源。

歐洲商會強調，歐洲商會的創建宗旨，在於促進歐洲企業在台之權益，目前會員超過1000位，分別來自近500公司與機構。歐洲商會1994年起，每年向政府提出一系列的建議書，作為改善經商環境的參考。歐洲商會建言每年獲採納比例約20~25％，與世界各國相較，成績十分亮眼。

聲明中指出，除建議書外，歐洲商會亦高度關注台灣政經情勢轉變，每週精心編寫的Euroview，內容係均針對重大議題，廣泛收集各方評論與訊息，提供給會員，作為在台經商的重要參考。Euroview以英文撰寫，方便外籍人士閱讀，如有相關意見，也歡迎提供給編輯，期待大家的熱情回饋，能讓Euroview變得更精采。