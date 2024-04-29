華南銀行自2013年起與台灣優質生命協會合作，十多年以來，不僅挹注經費，還號召志工團隊，邀請弱勢團體及社褔單位共襄盛舉。今年度第二場「愛傳承關懷演唱會」於4月27日在桃園展演中心舉辦，號召40多位志工一同陪伴約600位來自弱勢家庭的孩童及獨居長者。活動除提供資深藝人回歸舞台的機會，讓他們藉由表演傳遞正向能量，利用優美的音樂撫慰人心；同時透過一系列精采表演與活動，讓弱勢孩童及年長者在志工團隊的陪同下，增添許多歡樂與笑容，共同歡慶一個美好難忘的週末，也將每一位員工心中的愛與關懷，散播到社會每個角落。

華南銀行亦長期重視人才培訓與藝術文創推廣，持續支持臺灣大學畢聯會「椰林辦桌」活動，力挺應屆畢業生，27日現場超過2,500人舉杯共歡，並表揚今年度獲選優勝的原創畢業歌曲學生。每年更補助臺灣大學學生獎助學金、海外交換計畫及社團活動經費等，期許學生無後顧之憂地跨出實踐理想的第一步，也期待畢業生能為企業注入動能。

華南銀行將永續理念內化至企業DNA，不僅深入社會角落關懷弱勢群體，也積極培育國家重要人才資產，支持學生勇於嘗試藝術文創，秉持「信賴、熱忱、創新」精神，積極落實社會共好，期望藉由企業之實際行動，一同喚醒社會大眾對各個議題的關注，一起貢獻心力，讓世界變好。