民進黨高市議員郭建盟今（29）日質詢時指出，鴻海電動巴士ModleT沿路拍攝高雄街景，轉作大數據研發自駕車，質疑市民在不知情狀況下，生活數據被私人企業作為商業用途，個資恐怕被濫用。（郭建盟提供）

民進黨高市議員郭建盟今（29）日質詢時指出，鴻海電動巴士ModleT沿路拍攝高雄街景，轉作大數據研發自駕車，質疑市民在不知情狀況下，生活數據被私人企業作為商業用途，個資恐怕被濫用，要求高市府相關單位正視。對此，高市府法制局說，要看實際運用內容後，再進一步深入了解。

民進黨高市議員郭建盟今（29）日質詢時指出，鴻海電動巴士ModleT沿路拍攝高雄街景，轉作大數據研發自駕車，質疑市民在不知情狀況下，生活數據被私人企業作為商業用途，個資恐怕被濫用。（柯宗緯翻攝）

郭建盟今質詢時，播放鴻海電動巴士ModleT沿路拍攝高雄街景，並自動辨識交通違規車輛，通報車流速率影片。他表示，影片為鴻海子公司簡報，顯示鴻海正藉由營運中客運巴士，大量攝錄高雄交通影像，轉作大數據研發自駕車。

郭建盟提及，Google早年因街影車不當擷取民眾wifi個資遭法院判定違法，以2億美元和解，並被歐盟法院要求將影像去「識別性」確保個資不濫用。但他質疑，鴻海現正研發自駕車，須強化車輛影像辦示能力，需鉅細靡遺地把影像弄清楚，避免誤判，如何為個人市民影像去「辨識性」，顯與個資保護衝突。

郭建盟說，他自從看過影片，現在看到鴻海電動巴士，都會轉頭，不願被拍去做分析。他公開疾呼，高市府應盡速確定鴻海是否仍藉由營運中的客運巴士，擷取市民生活數據？如果有，市府有責任讓市民知情。另應針對已擷取之數據，了解運用範疇，確保個資安全。並盡速補足法制程序，嚴格規範私人企業使用城市數據與相關個資保護權責。

對此，高市府法制局長王世芳答詢指出，這是個大問題，有關個資部分，個人資料保護法中規範很詳細，有關蒐集處理、利用部分有一定法律要件，不是要蒐集就蒐集，也需要符合目的，不能超過使用範疇。至於是否涉及公共利益，要看實際運用內容，運用跟目的是什麼，需要深入了解。

高市府研考會主委蔡宛芬回應，要看鴻海使用數據的方式，像車牌不需要蒐集，如果只是要知道自駕車模式，不需要蒐集到個資，而是利用數據去整合，至於是否涉及個資法爭議，有討論的空間。