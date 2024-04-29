解決企業「碳焦慮」，永豐銀行與《經濟日報》共同主辦「2024綠色行動力論壇－綠電碳中和 企業永續大作戰」，於5月2日登場，促進政府、產業雙向溝通碳費議題！永豐銀行表示，積極響應政府淨零排放，同時邁向母公司永豐金控2030年自身營運與2050年全資產組合淨零排放目標，透過論壇方式邀集各界對話，包括經濟部、環境部及寶晶能源、大亞集團等政府、企業代表齊聚，共同探討台灣碳費及訂價政策與接軌國際的最佳解方。

面對「排碳有價」時代，除碳費外，減碳轉型亦成為企業核心課題；為解決企業碳焦慮，環境部氣候變遷署陸續推動「碳盤查及自願減量專案輔導」，協助企業進行碳盤查及自願減量；永豐銀行則自2022年起輔導企業導入BSI實地溫室氣體盤查作業，進一步發揮金融業核心能力以提升企業減碳能力。

永豐銀行表示，企業透過碳盤查可充分認知自身溫室氣體排放情形，探索營運轉型的重要指標；銀行則透過資金放貸計畫，協助廠商從購買原料、機器設備等多方面優化營運樣態，有效推動產業轉型，踏實邁向2050年淨零目標。

永豐銀行與《經濟日報》今年再度攜手主辦「2024綠色行動力論壇－綠電碳中和 企業永續大作戰」，除邀請永豐銀行董事長曹為實分享金融業以核心能力催動綠色星球的實際作為及長期展望外，同時邀請經濟部綜合規劃司司長莊銘池、太陽能永續發展協會理事長暨寶晶能源董事長蔡佳晋擔任專題講者；同時，環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴、大亞集團董事長沈尚弘以及永豐銀行資深副總經理歐陽子能，則將透過座談方式跨界對談。詳細活動資訊或報名請連結2024綠色行動力論壇活動網頁。