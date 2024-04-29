高雄都發局29日啟用高雄市住宅資訊整合平台，相關住宅資訊盡在其中，高雄主攻的社宅政策與資訊，更是完整，高雄屏東大學教授賴碧瑩呼籲高雄社宅興建，要質量俱佳，迎頭趕上歐美的宜居城市，並PK日本大阪。

高雄都發局委託鴻維科技製作的「高雄市住宅資訊整合平台」，29日在凱旋青樹社會住宅共享空間，舉行成果發表會，內政部國土管理署長吳欣修、高雄都發局長吳文彥、高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷、高雄市不動產仲介公會理事長簡志坤等人與會。

高雄都發局長吳文彥致詞時，表達對「高雄市住宅資訊整合平台」的重視與期待，他說，過往國宅時期，資訊較為封閉，現今資訊較開放，政府除了興建社宅提供給民眾，更打造了資訊整合平台，讓政府服務更便民，希望藉由平台的建立，降低民眾及政府之間的資訊落差。

國立屏東大學不動產經營學系教授賴碧瑩以「社會住宅NEXT」為題，發表專 題演講指出，我國在房價高漲之後，租房、以及高房價，將成為常態，因此，在「後所有權」社會，社會住宅將成居住正義的主要推動政策之一。

賴碧瑩表示，高雄市房價得比，雖然低於全國，但是在2022年到2023年，卻快速的升高，從2001年的6.35，一路竄高至2023年9.27，今年恐怕要突破10了，已經大幅超出4到7的比例了，換句話說，高雄的房子，要不吃不喝十年，才買得起。

相對地，根據2022年六都家庭收支調查顯示，高雄市的平均每戶所得只有126.30萬元，只比台南市的114.36萬元，多了一些，房價漲，所得沒有同步提升，「這不是好事」。

她說，以國內的一般住宅存量來看，截至去年第三季的高雄市住宅存量約1,146,541戶，比台北市的住宅存量955,675戶，高出大約二成，代表高雄市需要解決的住宅問題，比北部三縣市，高出許多。

她說，高雄在推動社會住宅時，可以跟其它五都一樣，採取「質量均高」的模式，現在已完工、規劃中、興建中、以及營運中的社宅，共有17,520戶，初步目標是1.8萬戶，未來將會持續增加，同時，在社宅品質也期待能夠跟已經啟用並滿租的「凱旋青樹」一樣，受到歡迎。

如果放大到全國來看我國社宅的發展，迄今，可說是「努力，有進步」，賴碧瑩表示，我國社會住宅占住宅總量的比率，已從2018年的0.23％，增加到現在0.64％，增加2.78倍，如果從8年規劃20萬戶來解讀，則會來到2.1％，以我國住宅總存量800多萬戶來看，想要達到社會住宅比率10％，社宅興建總量需達80萬戶左右。

她說，歐盟在2023年，社會面臨利息升高之後的借貸成本提高、房屋供給無法充分提供、 以及興建原物料成本提高20％的問題，導致等待社會住宅的人數攀高，我國待社會住宅的人也是如此，因此，提出減少能源的消耗、更適合居住、可支付住宅的改革，此一社會住宅發展策略，可以作為台灣的借鏡。

賴碧瑩表示，推動社宅，歐盟採取強化金融機構來解決住宅危機，利用歐盟投資銀行，提供貸款支援，我國除了土銀之外，高雄更得天獨厚，有高雄銀行這個市立銀行，可以提供資金融通，高雄宜居城市未來可以PK日本大阪。