【全程字幕】台南市正副議長涉賄判無罪！ 謝龍介怒轟：徹底摧毀人民對司法的尊敬 @ChinaTimes

謝龍介在個人臉書公開PO文，直批台南市正副議長賄選案一審判決結果離譜。（本報資料照片）

台南市正副議長賄選案10名被告一審均無罪，判決結果出爐後，國民黨立委、台南市黨部主委謝龍介在個人臉書公開PO文，直批判決離譜，很難不讓人聯想「黨證辦對張，官司有人幫」。

謝龍介透過臉書指出，台南地檢署起訴前民進黨中執委郭再欽，民進黨政府議長邱莉莉與林志展，以每票至少1000萬元，再加上保障議員跑票，如果未來落選的薪資，還有便宜購入房產等條件威脅利誘。

結果台南地院一審宣判，10名被告，包括買票的，賣票的，白手套，扮黑臉的全部無罪！邱莉莉等人的律師團，在審理過程中主張：這是「換票」，不是買票。而從無罪的判決看來，台南地院一審埋單了這種說法。

「對賄選，我向來深惡痛絕，包括我自己競選，或者在黨部操盤選舉，任何涉及走路工，請客吃飯，或者30元賄選標準的人事物，都小心翼翼。」結果，查辦基層賄選，查辦老百姓收禮是一個標準，辦到議長層級，辦到數百上千萬元的案子，又是另一套標準。

謝龍介指出，「我始終願意相信，司法的獨立，就像皇后的貞操。」但這麼離譜的判決，實在很難不讓人聯想，是因為邱莉莉等人的「黨證辦對張，官司有人幫」。更讓人懷疑，是因為賴清德準總統已經提前背書，放話自己連一干被告的「卡稱有幾根毛都知道」。

謝龍介表示，對於即將卸任的蔡總統來說，八年前，她首次就職演說，講到司法改革獲得最大掌聲，八年後，一個釋憲強行廢死，一個換票不是買票，難道這就是蔡總統追求的歷史定位，徹底摧毀台灣人民對司法，僅存的尊敬。