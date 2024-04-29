國民黨立院黨團總召傅崐萁率領16名黨籍立委前往大陸訪問，大陸當局藉此釋放出多項友台政策，但遭民進黨批評是大陸對台的「養套殺」計畫。對此，國民黨主席朱立倫直言，前幾天民進黨準總統賴清德才說，希望兩岸執政黨間交流對話，當國民黨的國會議員到對岸交流對話，民進黨卻要冷嘲熱諷、惡意攻擊，對兩岸之間未來的交流絕對是不好的。

朱立倫今下午在中央黨部出席KMT Studio巡迴宣傳說明會受訪時表示，兩岸要交流對話還是交惡對抗，就在一念之間，相信準總統賴清德很清楚520後肩負的重任，國人與國際都在看，如果民進黨是用這樣說一套、做一套，甚至用完全詆毀或惡意攻訐的方式，兩岸要如何交流溝通？請賴清德告訴我們。

對於國民黨立委訪陸期間，共機仍不斷擾台，被質疑對岸一方面對台釋善意，另方面仍不放棄對台武嚇，朱立倫表示，這段時間，美國國會也通過包括烏克蘭、以色列及台灣的援助計畫，台灣被列為世界上最危險的地方，國際上還是這樣認為，就是希望兩岸關係能透過交流對話，盡量降低風險，這也是國民黨長期來努力的目標。

朱立倫認為，國民黨不會為了一黨之私，更不會為了政治利益，置台灣人民的安危於不顧，民進黨是只會每天算計他的政治利益，「就算你每天罵國民黨、詆毀國民黨，難道台灣就會變比較安全嗎？」他希望民進黨不要忘了，自己是執政黨，要負起整個區域安全、台海安全的重要責任。

對於國民黨副主席夏立言、傅崐萁接連訪陸，外界關注朱立倫是否也跟進登陸，朱立倫指出，海峽論壇一般都是在6月下旬舉辦，按照過去既定時程，連勝文會率領國民黨代表團參加，相信兩岸交流平台能持續進行，兩岸青年論壇則預計7月初在北京舉行，國民黨透過持續各種活動的交流，希望兩岸能更穩定。

朱立倫強調，面對520後新的政府，國民黨將扮演最堅強的在野黨，提出非常多福國利民的法案，代表民意強力的監督，地方政府能做好所有民眾期待的重要的工作，這就是國民黨目前現階段的工作，國民黨的改革也會持續來做，兩岸關係會穩定的進行，「至於訪問大陸，目前還沒有規劃」。