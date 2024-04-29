鎖鏈蛇頭、身布滿橢圓花紋，具有毒性，攻擊距離可達身長2倍。（蕭嘉蕙攝）

時序入夏，氣溫炎熱，蛇類出沒頻繁，台東縣捉蛇案量呈直線攀升，蛇種以眼鏡蛇為最大宗，其次為鎖鏈蛇，出沒地點鄰近太平溪及知本溪流域。年僅24歲的捕蜂捉蛇團隊員古尚豐透露，毒蛇比無毒蛇好捉，只要人眼「顧牢牢」就不會開溜。

天熱鎖鏈蛇大軍頻出沒，捉蛇人：毒蛇更好抓。

台東縣政府農業處捕蜂捉蛇業務「收穫滿滿」。近日，委外團隊陸續於中興路六段、開封街等路段民宅，捕獲3條具有毒性的鎖鏈蛇，今（29）日送往屏東科技大學，交由生物科技系教授蔡添順用以學術研究。

捕蜂捉蛇團隊員古尚豐緩緩解開蛇袋，頭、身布滿橢圓斑紋的小鎖連蛇鑽出，落入蛇籠中，性情凶猛暴躁，不斷「蛇來蛇去」還不時發出嘶嘶叫聲，另條體型較長的鎖鏈蛇相對溫順，最後一條則連同蛇袋直接放籠中。

畢業於台東大學運動休閒學系的古尚豐，因緣際會下入行，短短1年間，已成為可獨當一面的捉蛇人員，但仍不乏「蛇吻」外傷。他笑著說，前幾天才被龜殼花咬傷左手中指，當下立即就醫注射血清。

古尚豐也坦言，其實毒蛇比較好捉，因為牠們習性比較不易溜竄，只要人類在旁緊盯，就會乖乖留至原地；反觀無毒的蛇類，因攻擊性低，遇見人類時便會驚慌逃離，相對不易捕捉。

屏科大人員則提醒，鎖鏈蛇攻擊性強，攻擊距離可達身長的2倍，尤其是蛇身捲曲呈圓盤狀時，會朝敵方發動彈跳式襲擊。