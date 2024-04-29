中華信評指出，兆豐產險母集團兆豐金融控股股份有限公司（兆豐金控）將為該子公司辦理私募現金增資，額度為新台幣45億元。該增資計劃應足以使兆豐產險在未來兩年期間維持極為強健的資本水準，並吸收潛在的再保賠款攤回損失。
兆豐金控已於2022～2023年間為兆豐產險共進行新台幣80億元的現金增資。本次增資計劃為中華信評對於母金控集團將持續為兆豐產險提供財務支持的看法提供支撐，同時亦不會對中華信評授予兆豐產險的評等或評等展望（twAA／穩定／--）造成影響。
兆豐產物保險股份有限公司（兆豐產險）已宣布該公司將減資新台幣53.3億元，以彌補防疫險保單所累積的虧損。中華信評26日表示，兆豐產險的資本重組計劃將有助於該公司在母集團潛在的資金支持下，將資本與獲利能力維持在非常強健等級。
中華信評指出，兆豐產險母集團兆豐金融控股股份有限公司（兆豐金控）將為該子公司辦理私募現金增資，額度為新台幣45億元。該增資計劃應足以使兆豐產險在未來兩年期間維持極為強健的資本水準，並吸收潛在的再保賠款攤回損失。
兆豐金控已於2022～2023年間為兆豐產險共進行新台幣80億元的現金增資。本次增資計劃為中華信評對於母金控集團將持續為兆豐產險提供財務支持的看法提供支撐，同時亦不會對中華信評授予兆豐產險的評等或評等展望（twAA／穩定／--）造成影響。
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