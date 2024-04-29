在各界的高度關注下，中國第3艘航空母艦福建號終於傳來最新消息，美國軍事新聞網站《海軍新聞》（Naval News）報導揩出，福建號已於29日駛離泊位，但仍在上海江南造船廠內，可能要準進行首次海試。外界預測，福建號或於2026年投入解放軍海軍服役。

不久前在網上流傳的一張福建艦最近空照圖，顯示它已清理甲板，可能是進行海試的前兆。（圖／騰訊網）

報導引述社交平台上流傳的影像顯示，福建號經過6年多的建造和艤裝工作，周一在幾艘拖船的協助下駛出在江南造船廠的泊位。此前拍攝的影像顯示，該航母於上周日（21日）左右測試發動機，當時外界揣測會可能會在上周二（23日）的解放軍海軍成立75周年紀念日出海，但最後沒有實現。

中國官媒軍事微博帳號上周六（27日）亦引述大陸專家張軍社表示，福建號海試已為期不遠，航母的建造和使用基本上會分成幾個階段，首先是建造完成後進入艤裝階段，也就是安裝航母上的武器和通訊等系統。在完成這些工作後，則是展開港口和碼頭的繫泊試驗，測試航母在靜態下的動力、武器和通訊系統能否正常運作，並測試各系統和裝備之間有沒有互相干擾，之後待海試期間發現的問題逐一解決，最後就是交付海軍使用。