神岡國小活動中心使用近半世紀進行改建，市長盧秀燕29日主持儀式。（陳淑娥攝）

台中市神岡國小建校已123年，其中學生活動中心於1975年興建，歷經多次地震影響，經結構技師鑑定有安全疑慮。經市府積極籌措經費並爭取中央補助，29日啟動拆建作業，同時新建地下停車場，總經費逾1.6億元。市長盧秀燕表示，工程預計2026年底完工，不僅提供學生優質環境，也讓民眾停車更便利。

「教育一定要大力投資！」盧秀燕提到，神岡國小活動中心使用將近半世紀，老舊不堪且有安全之虞，市府聽見在地改建心聲，因此籌措經費加速辦理，規畫將舊建物拆除，興建嶄新的活動中心。

另外，神岡國小所在地為該區市中心，停車需求大，加上家長接送、教職員使用等，因此市府一併提供更多預算，規畫於活動中心地下室興建一座停車場，滿足地方需求。

教育局長蔣偉民表示，此次工程總經費1億6435萬8906元，活動中心由國教署補助其中154萬4000元、停車場由交通部補助其中5131萬5000元外，餘1億1149萬9906元皆由市府支應。設計融入在地農村文化，結合創新和永續環保，感謝中央與地方協力推動。

今日活動包含盧秀燕、市議員羅永珍、周永鴻、教育局長蔣偉民、交通局副局長江俊良、神岡區長梁益明等均共襄盛舉。