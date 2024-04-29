國泰人壽年度公益盛事「步步攻億走」再度啟動，號召全民響應健康走路；今年國壽訂下600億步的目標，允諾達標後將提供700萬元基金，支持發展綠電農業共生及偏鄉社區地方創生推動。本次活動除國泰金控與旗下子公司響應，更首度邀請國泰地產集團，以及合作的團險企業客戶參與活動，走出健康的同時一起關懷社會弱勢，力挺環境永續作為。

國泰人壽表示，「步步攻億走」的起心動念，是以日常走路結合公益永續，將每個步伐賦予意義。前兩屆活動順利達標後，國壽累計已投入1,270萬元資金，與澎湖花嶼國小、屏東瑪家鄉部落、花東地區多所國小足球隊合作，展開多項偏鄉的永續支持計劃。而今年國壽將投入「綠色能源」及「偏鄉發展」2項議題的公益行動。

首先，國泰人壽規劃在屏東的溫室園區建置綠電設備，並將綠能收益用於復育瀕危植物；並且結合校園生態教育推廣，喚起社會大眾對生物多樣性的永續議題重視。其次是與海洋大學合作USR（大學社會責任）貢寮地方創生計劃，聯手海洋大學USR團隊，支持在地農特產品研發與觀光旅遊規劃，帶動地方產業經濟發展。

國泰人壽於2022年邁入60週年，首次推出「步步攻億走」活動，將健康走路與社會公益結合，期許大眾更關心身體健康，並連結「氣候」、「健康」、「培力」三大議題，獲得廣大回響。前兩屆活動期間，吸引38.5萬人參加，累積超過924億個步伐，相當於步行台灣68,000圈；若以減少碳排放計算，換算後共減少1.3萬噸碳排放，約為34座大安森林公園整年吸收的二氧化碳。第3屆的「步步攻億走」活動，將從5／1(三)進行至6／30(日)。