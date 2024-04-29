【全程字幕】台南市正副議長涉賄判無罪！ 謝龍介怒轟：徹底摧毀人民對司法的尊敬 @ChinaTimes

台南市正副議長賄選案歷經1年多審理，台南地方法院今(29日)下午宣判。議長邱莉莉、副議長林志展及郭再欽、楊志強、黃怡萍、林士傑、李文俊、黃麗招、李鎮國、高玫仙等10名被告，全因罪嫌不足判處無罪。對此，檢方表示將研議上訴理由。國民黨立委謝龍介質疑，這實在很難不讓人聯想，是因為邱莉莉等人的「黨證辦對張，官司有人幫」，徹底摧毀台灣人民對司法所僅存的尊敬，難道這就是蔡總統追求的歷史定位？

謝龍介在臉書發文質疑，邱莉莉等人的律師團，在審理過程中主張：這是「換票」，不是買票。而從無罪的判決看來，台南地院一審買單了這種說法。對賄選，他向來深惡痛絕，包括他自己競選，或者在黨部操盤選舉，任何涉及走路工，請客吃飯，或者30元賄選標準的人事物，都小心翼翼。結果，查辦基層賄選，查辦老百姓收禮是一個標準，辦到議長層級，辦到數百上千萬元的案子，又是另一套標準？

「我始終願意相信，司法的獨立，就像皇后的貞操！」謝龍介直言，但這麼離譜的判決，實在很難不讓人聯想，是因為邱莉莉等人的「黨證辦對張，官司有人幫」。更讓人懷疑，是因為賴清德準總統已經提前背書，放話自己連一干被告的「卡稱有幾根毛都知道」。

謝龍介痛批，而對於即將卸任的蔡總統來說，八年前，她首次就職演說，講到司法改革獲得最大掌聲，八年後，一個釋憲強行廢死，一個換票不是買票，「買票的，賣票的，白手套，扮黑臉的全部無罪！」難道這就是蔡總統追求的歷史定位？「徹底摧毀台灣人民對司法，僅存的尊敬！」

對此判決結果，輿論也一片罵聲，媒體人黃揚明直呼「洗滌人心，溫馨！」名嘴歷史哥李易修也喊「不是買票是換票？司法一級棒！」謝寒冰則酸「我懂、我懂，鈔票換選票也是換票啊⋯⋯！？」網友表示「這叫『無罪』推定！」、「有黨證，真好」、「只要顏色對了就沒事」。