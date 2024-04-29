伯爵（PIAGET）代言人李俊昊今天飛達台灣，準備出席明天伯爵台北101店的開幕剪綵活動，他身穿黑色正裝搭配伯爵Polo綠面腕表和Possession鑽石戒指，為了增加伯爵產品的曝光率，與他在首爾機場時佩戴的手表款式不一樣，可說是相當稱職的代言人。

PIAGET全球形象大使李俊昊抵達桃園國際機場。（PIAGET提供）

在韓劇《歡迎來到王之國》與潤娥演出對手戲的李俊昊，今天中午以禮遇通關快速入境，一路上與機場媒體與粉絲親切揮手致意，展現「本部長」的迷人魅力。李俊昊預計將在明天下午3點整，出席伯爵台北101店的開幕活動。

PIAGET Polo系列42毫米礦石綠自動上鍊計時碼錶，67萬元。（PAIGET提供）