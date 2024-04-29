台南沙崙智慧綠能科學城日前舉辦週年慶活動，以「台南400－科技沙崙點亮世界台灣」為主題辦理科研成果展。活動現場搬出中研院研發的量子電腦模型、衛星運轉火箭、台灣自製氣象衛星等科技產品，展現台南沙崙綠科科研實力。

沙崙科學城週年活動展出衛星運轉火箭。（圖／台南經發局）

台南沙崙智慧綠能科學城與台南南科並列台南市產業發展雙引擎，在台灣科研領域佔有一席之地，也是台南市政府近年積極發展的標的。沙崙綠科日前結合資安基地、太空中心、綠能科技示範場域等單位辦理成果展，會場上展出中研院量子電腦模型、中研院量子科技實驗大樓、成大沙崙醫院模型、以及台灣自產衛星運載火箭、台灣自製氣象衛星等科研成果，展現台南科技研發成就。

台南經發局長林榮川指出，本次週年活動結合中央部會在沙崙的研發成果，包括由國網中心資安基地舉辦資安女婕思競賽，為國內唯一培育女性資安種子的活動。數位發展部ACW資安服務基地開放一般民眾了解半導體、關鍵基礎設施等資安防護情境與正確知識。台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena，簡稱TTA）也將與法國在台協會合作，舉辦運動科技論壇。周遭的沙崙綠能科技示範場域、台糖智慧綠能循環住宅也都開放民眾參觀。

林榮川補充，這次週年活動除了展現台南在地科研成果，市府也與能源署合作設置沙崙智慧綠能科學城辦公室，以沙崙科學城全區樞紐的角色，協助推動招商與先進技術落地示範。台南市副市長葉澤山日前也出席沙崙綠科周年慶，並呼籲中央持續重視沙崙，投入氫能、化合物半導體等先進技術研發。他承諾，市府將協助應用落地。