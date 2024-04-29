全新法式餐廳「L'Art de Vivre 如見」融合法式浪漫與藝術品味，主廚許祐銘以「Discovery 探索」設計菜單，透過菜餚讓客人探索法式料理的魅力，了解台灣食材的美好。（馮惠宜攝）

無懼近日食安連環爆，國人慶祝母親節仍偏愛上餐館聚餐，包括新天地期下中式宴會廳、樂葵法式鐵板燒五月母親節第1、2周六、日午晚餐訂位皆已超過9成，台中福華飯店中餐廳包廂也被預訂一空，業者指出，母親節聚餐商機高達500億元市值，兵家必爭，各家也都推出優惠促銷狂搶這波孝親商機。

新天地餐飲集團品牌行銷副總林國威表示，根據市調民眾慶祝母親節的方式以「家庭聚餐」佔83.3％拔得頭籌，「送禮」74.6％居次，「購買蛋糕」38.9％位居第三，雖然近期全國出現多起食物中毒疑雲，但母親節上館子已是節慶標配，新天地中式宴會廳最熱門的五月第一周、第二周六日訂位已達9成滿。他不諱言，愈是有食安危機，消費者除講求高性價，更會選擇有口碑的品牌。

新天地今年主打「顏喜攻略御膳」中式合菜，以帝王蟹、龍蝦、海石斑、花膠、鮑魚、蹄膀等頂級食材入菜，將經典台式美味轉化為視覺與味覺兼備的宮廷盛宴，且因應小家庭在10人套餐外更推出6人套餐，更祭出早鳥優惠，4月30日前訂位贈哈根達斯冰淇淋、精選紅酒及實用的海灘墊折疊購物袋3重好禮。

而4月才正式開幕，位於北屯區溪西路3段「如見法式餐廳」母親節聚餐最熱門的兩個周六日，目前訂位都達7成；如見主廚許祐銘攜曾在中山招待所、裕元花園酒店等知名飯店擔任主廚，這一季特別以「Discovery 探索」設計菜單，透過菜餚讓客人探索法式料理的魅力，了解台灣食材的美好。迎接開店第1個節慶，該餐廳也推出預約母親節當天用餐，加碼贈送限量4吋巴斯克乳酪蛋糕。

台中福華飯店各餐廳母親節當日訂位達8成，其中中餐廳5月4、5、11、12等旺日午、晚餐包廂全滿，中餐桌宴彙集開胃品五集、銀磚金蒜海虎蝦、漁香玉帶彩螺片、鮮鮑玉筍扣虎掌、古法蔥油龍虎斑、金瓜台塑牛小排、韭香櫻花蝦米糕、聖皇蹄花燉全雞等7大菜還加贈手工甜點、母親節蛋糕。