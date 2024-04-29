51勞動節汐止分館特別為勞工朋友規畫免費心靈紓壓活動。（新北市立圖書館提供）

5月1日勞動節，為了舒緩勞工身心壓力，新北市立圖書館汐止分館特別規畫免費心靈紓壓活動，並且為喜愛閱讀的勞工朋友，打造專屬的療癒閱讀角，讓勞工朋友可以享受最無壓的閱讀時光，還有書本驚喜包可免費帶回家。

新北市圖館長王錦華表示，現代人生活壓力大，閱讀是療癒與釋放壓力的方式之一，為了讓平日辛苦的勞工朋友們可以有更多元的紓壓管道，圖書館特別規畫一系列勞工專屬的心靈紓壓閱讀活動，並布置了情境閱讀座位區讓勞工朋友可以放鬆心情，在不同環境和自己對話，紓緩壓力，同時讓心靈滋養充電。

汐止分館「勞工FUN輕鬆」活動，5月1日勞動節當天「勞工創客DIY」免費體驗課程包括「3D列印筆手工創作」與「雷射雕刻新體驗」，邀民眾一起體驗數位創造的樂趣。5月4日「勞工守荷包」零廢時裝講座，則邀請到衣櫥醫生賴庭荷，將告訴大家如何透過重新搭配衣櫃中的單品，不需花錢也能緊貼最新潮流。5月11日「頌缽芳療」體驗活動，療癒師將帶民眾運用頌缽的梵音共振來放鬆日常生活壓力，取得心靈平衡，找回身體自癒的原始能力。

5月1日起至31日止推出的「老闆沒告訴你的事」經濟書展，將展出職場生涯相關主題書籍，讓勞工朋友可以透過閱讀強化自我，提升職場力，做自己的好幫手。另外還有「賽博龐克」與「春日野餐」療癒主題閱讀角，圖書館並且準備了書本驚喜包，免費送給勞工朋友，希望讓勞工朋友們帶著滿滿能量，擁有健康且豐富的生活。

蘆洲長安分館也與勞工局合作，邀勞工朋友「到圖書館桑一下」，勞動節當天到蘆洲長安分館借10本書，即可免費享按摩體驗服務。土城分館5月1日則有物理治療師免費指導勞工朋友筋骨肌肉痠痛的舒緩與自療方式，勞工朋友出示借書證即可免費諮詢。5月14日「專業律師講座—勞基法適用對象及權益」，邀請律師為勞工朋友分析勞基法的權益保障重點，參加講座還有機會獲得圖書禮券及生活實用好禮。