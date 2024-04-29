富邦人壽表示，自去年起啟動商品轉型，一是強化長年期繳與保障型商品銷售，二是發展多元化分紅與利變型商品，兩大主力合計新契約保費收入占全年逾6成。

展望今年，富邦人壽總經理陳世岳表示，對整體經濟抱持審慎樂觀態度，今年預期市場溫和成長，但仍有諸多挑戰與變數，如升息、通膨、匯率波動、社會高齡與少子化趨勢等，風險控管更顯重要，在商品、通路、營運等全面轉型因應，持續聚焦CSM（保險合約服務邊際）貢獻度高的保障型商品銷售，如重疾險、長照險，也將CSM納入通路重要經營指標，精實自有通路提升業績產能，同時深耕外部通路合作，分群經營擴大保險規模。

富邦人壽表示，2023年起成功推動銷售轉型，以分紅、利變、投資型及外溢等完整商品線，協助客戶完善資產配置，2023全年度FYP逾391億元，並以市占率15.2％位居業界第一。今年在通路上，業務員通路組織發展著重精實成長，今年預計招募5,000人，並持續拓展銀保通路，來穩固市場優勢。

商品面上，富邦人壽表示，今年將應市場需求持續推廣高保障商品，彈性視市場趨勢與需求，擴充分紅及利變等各類型商品，並持續轉向以高保障分期繳商品為主。在高齡少子化社會趨勢下，將規劃設計符合年輕客群的分紅、不分紅、利變還本險等主約，也將推出壽險、健康險、意外險等可彈性搭配的零件式高保障附約，有助累積CSM。