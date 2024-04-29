國發會29日召開委員會議審議通過交通部函陳「公路公共運輸永續及交通平權計畫（114-117年）」草案，全案將陳報行政院核定。國發會說，該計畫提供優質的公共運輸服務，並透過智慧公共運輸與數位管理及提升全國公車無障礙車輛占比，有助於提升公路公共運輸使用率，降低公車涉入事故死亡或受傷人數，實踐人本、交通平權及淨零低碳綠色運輸政策。

國發會表示，該計畫總經費200億元、較目前執行中、即將於113年底屆期的「公路公共運輸服務升級計畫」，有一些革新的做法，譬如轉運站的規劃設計及興建，地方政府要一併提出轉運站周邊都市計畫構想，串聯周邊商業服務，使轉運站成為當地生活中心，進而帶動公車運量成長，也要一併進行車站周邊人行空間環境改善規劃，特別是安全性改善，此外，必須佈設公共充電樁設備，以因應電動車市場發展需求。

又如偏鄉地區幸福巴士推動部分，鼓勵客貨共載增加營收，並鼓勵將服務資訊提供當地旅遊友善店家及旅遊詢問處，以利有乘車需求的觀光客方便叫車，並採差別訂價增加營收，也鼓勵善用在地既有運輸資源，以在地人服務在地人之方式，完善交通服務供給。

該計畫辦理的工作項目可歸納為八大項，包含健全公車票價結構與補貼機制、改善公車業者缺工困境及加速推動發展自駕公車、引導民眾改變運具選擇行為與減少私人運具使用、推動偏鄉及超高齡地區多元運輸服務、完善公共運輸候車環境與設施、應用先進駕駛技術與數據分析及加強公車安全管理、提供便捷的交通行動服務並提升數位治理能力、推動綠能公共運具並增加綠色公共運輸服務多元性。對應策略有13項。

國發會說，該計畫在未來四年將持續協助公車業者加速經營體質復原及健全，以協助業者永續維運，同時能在既有基礎下持續提升服務品質與競爭力並擴充服務量能，以利促進低碳與綠色運輸推廣以及落實人本與交通平權理念，並帶動產業升級。

交通部運研所長林繼國補充說明，這已經是第五期公運計畫，實際上台灣公運計畫在99年開始辦理，爾後運量開始明顯成長，108年時較98年成長20％，惟受到疫情衝擊，112年較108年仍有23％跌幅。為了讓公車永續維運，並提升品質與競爭力，遂推出新的公運計畫。

林繼國也說，在中央200億元經費當中，辦理公路客運營運虧損補貼佔35.2億元，市區客運補貼則佔43.6億元；另票價票差補貼編列32億元。值得一提是，地方自籌經費合計有172.8億元。

至於預期效益，林繼國透露，希望在117年，6歲以上人口每萬人搭乘公路公共運輸次數達58萬人次；減碳部分，發展公共運輸碳排減量值達20.93萬公噸，較過去增加8.35倍；小汽車及機車路邊停車格收費比率則達27.6％等。