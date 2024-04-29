陳嘉樺（Ella）29日出席代言活動，被問起好姊妹田馥甄原訂下個月天津的「泡泡島音樂節」壓軸演出，無預警遭主辦單位宣布取消一事，Ella不便多作回應，僅說：「這事情她已經做出回應，我們私底下都會互相關心。」無獨有偶，盧廣仲也被取消5月份在「北京草莓音樂節」演出，他今開心出席咖啡產品代言活動，心情似乎不受影響。

盧廣仲今受訪頻頻被問大陸演出遭取消一事，身旁工作人員不斷出聲阻擋，盧廣仲則緩頰說：「大家可以一起喝杯咖啡，幫助頭腦清晰，一起有好心情。」心情是否受影響？他邊泡咖啡邊笑說：「現在有了年紀，追求的不是好心情或是快樂，追求的是內心寧靜。」

盧廣仲29日化身快閃店一日店長。（Nespresso提供）

他更提到《本草綱目》記載，喝咖啡可以增加勇氣，幫助自己面對周圍紛擾時不受影響，「這就是人生在世修練的目標，可能到了人生最後一天，會覺得沒有遺憾」。問及近況，他表示接下來還有1場春季巡迴演唱會將舉辧，且開始投入新專輯籌備，預計年底開始錄音。