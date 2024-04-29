民眾黨立委、前台北市副市長黃珊珊29日將至社子島會勘，民進黨立委王世堅也將到場，2人都被視為2026台北市長選戰潛在人選，尤其前民進黨立委高嘉瑜更是力推王世堅。王世堅表示，他不可能參選市長，他現在在立院有這麼多的任務，且他的個性還是適合監督，選市長完全不在規畫內。

王世堅強調，他不可能參選市長，他現在有這麼多在立院的任務，例如在財政委員會要對抗這麼多龐大的金融怪獸，選市長完全不在規畫內，他的個性還是適合監督，也將持續監督。

他指出，感謝高嘉瑜這麼抬舉他，4、5年也當著蔡英文總統的面建議，感謝高讓他多次當1日市長，這已經可以寫在族譜。

王世堅說，民進黨立委吳思瑤是厲害的戰力，各方面內在、外在都非常好，覺得吳很適合代表民進黨參選2026，高嘉瑜也很適合，比他適合多了，因為台北市長蔣萬安是男神，高嘉瑜是女神，但最後仍要看黨中央如何提名。